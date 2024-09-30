Адетокунбо объяснил будущим проспектам НБА величие Дюранта

29-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения, выступающий за клуб НБА «Милуоки Бакс», Яннис Адетокунбо во время встречи с игроками драфта-2025 объяснил величие звёздного игрока лиги из команды «Финикс Санз» Кевина Дюранта и почему против него невозможно защищаться.

«Я знаю, вы, вероятно, смотрите на это как на баскетбольную площадку. Но это не баскетбольная площадка. Все великие – Коби, Кевин, Майкл, даже Леброн, Дуэйн Уэйд – там ещё есть места, верно?.. Но тут всё зависит от вас. Ребята, то, как вы будете себя позиционировать в лиге и каких высот добьётесь — зависит от вас. Выбирайте правильную позицию, как на самой площадке, так и в своей голове.

Одна ваша лучшая и отработанная точка — этого недостаточно. Если у вас нет броска, то вы идёте под кольцо с лэй-апом или отдаёте пас. Повсюду на площадке есть позиции. Знаете, ребята, сможете ли вы реализовать трёхочковый или довести до броска своего партнёра, но Дюрант, когда на площадке, он доминирует в любой зоне и в любой позиции в атаке – вот почему он один из величайших, потому что у него есть все эти точки для убийства вас и вашей команды…» — приводит слова Адетокунбо издание Fadeaway World.