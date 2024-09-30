Бэм Адебайо ответил, какой момент он считает самым знаковым в карьере Стефена Карри

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо ответил, какой момент он считает самым знаковым в карьере лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«То, что он сделал жест «Спокойной ночи» во время своего дебюта на Олимпиаде. Всегда шучу, что Стеф для меня новичок на Олимпийских играх. Для него это было довольно знаковым выступлением. Резюме говорит само за себя, как и тот факт, что он за человек. Так что это был только вопрос времени, когда у него будет ещё один такой же знаковый момент, как этот», — приводит слова Бэма портал The Sports Rush.

Ранее Карри высказался о гольфисте, отпраздновавшем победу его фирменным жестом.