Леброн Джеймс поделился самым любимым воспоминанием, связанным с Дикембе Мутомбо

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился самым любимым воспоминанием, связанным с легендарным конголезским баскетболистом Дикембе Мутомбо.

«Моё самое любимое воспоминание о нём – это то, как он разбил мне лицо локтем в мой день рождения в «Кливленде». У меня даже не было возможности рассказать ему об этом, и я точно не помню, сколько мне тогда было. Думаю, что это был мой первый день рождения в команде, и тогда мне исполнилось, может быть, 22 года. Он тогда был в «Хьюстоне». Я вышел на площадку, где и поймал локоть Дикембе. Те, кто сталкивался с локтями Дикембе, знают, что они могут быть очень болезненными. Он разбил мне лицо, и той же ночью я отправился в больницу, после чего мне пришлось носить маску пару дней. Это моё самое тёплое воспоминание о нём», — сказал Леброн на пресс-конференции.