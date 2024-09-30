«Я еврей, и я богат». Совладелец «Далласа» — о связи с тайными обществами

Бизнесмен и совладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан эмоционально прокомментировал слухи о связях с тайными обществами.

«Чёрт возьми, вы сошли с ума. Люди буквально приходят и думают, что это реально? Они реально убеждены, что есть Иллюминаты и кто-то ещё подобный из других тайных обществ, верно?

Я такой, чертовски богат. Я еврей. Никто не просил меня вступать в какое-либо из этих тайных обществ! Никто. Я, по-вашему, пришёл и такой: «Привет! Могу я хотя бы получить приглашение на вашу коктейльную вечеринку?» — приводит слова Кьюбана издание Fadeaway World.

4 января 2000 года Кьюбан выкупил контрольный пакет акций команды «Даллас Маверикс» (НБА) за $ 285 млн у Росса Перо. Кьюбан стал одним из первых владельцев клубов, которые смотрели матчи своей команды из первого ряда, а не из VIP-ложи.