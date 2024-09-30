Лука Дончич обозначил одним словом цель «Далласа» на предстоящий сезон НБА

Словенский разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич одним словом обозначил цель команды на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Чемпионство», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в минувшем сезоне НБА словенский игрок принял участие в 70 играх. 25-летний Дончич в среднем за встречу набирал 33,9 очка, делал 9,2 подбора, отдавал 9,8 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.

Кроме того, «Маверикс» удалось выйти в финальную серию НБА, где им противостоял «Бостон Селтикс». Команды провели пять матчей, по итогам которых победу со счётом 4:1 в очных встречах одержали «кельты».