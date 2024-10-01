Леброн и Бронни Джеймсы потроллили друг друга за ситуацию на тренировке

39-летний звёздный четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс и его 19-летний сын Бронни Джеймс на медиадне клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» потроллили друг друга из-за произошедшего на тренировке момента.

Бронни: Я посмотрел ролик, и он [Леброн] действительно вышел за пределы площадки, но я не собираюсь возвращаться к этому.

Леброн: В смысле? Я выиграл у тебя, ты заявляешь, что я вышел за пределы площадки, но не хочешь доказать это? Давай покажи, я уверен, что там даже не будет видно меня!

Бронни: Вообще, ты ещё и сфолил. Ударил меня прямо по руке!

Леброн: Давай тогда позовём судью! Тогда он не зафиксировал фол [судьи на тренировке не было]! Господи! Я играю против новичка!

Джеймс раскрыл, какой совет дал своему сыну Бронни перед началом предстоящего сезона-2024/2025.