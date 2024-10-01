Словенский разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о своих ожиданиях от совместной игры с Клэем Томпсоном.

«Очень рад, что Клэй Томпсон присоединился к нашей команде. Он четырёхкратный чемпион НБА и невероятный игрок, счастлив работать бок о бок с ним. Когда мячом владею я или Кайри, то Клэй ничем не сможет нам помочь. Если его оставить слишком сильно открытым, то он добьётся своего. Расстановка сил в нашей команде будет иметь решающее значение. Верю, что это станет главным фактором нашего успеха», — приводит слова Дончича портал Basket News.

Ранее Дончич обозначил одним словом цель «Далласа» на предстоящий сезон НБА.