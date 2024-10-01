«Кошка пытается остановить дерево». Чемпион НБА — о защите против Шакила О'Нила

41-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА на позициях тяжёлого форварда и центрового, Ченнинг Фрай рассказал о своей первой встрече в составе «Нью-Йорк Никс» с легендарным игроком, представляющим тогда «Майами Хит», Шакилом О'Нилом.

«Игра против Шакила — будто кошка пытается остановить дерево. Как человек он не должен так двигаться. Я играл в «Нью-Йорк Никс», чёрт! Наступила третья четверть, и у него всё в порядке. Они проигрывают шесть очков. Он посмотрел на меня и сказал: «Хорошо, хорошая игра, Лил Фрай. Мы [«Майами] должны выиграть это сейчас».

Это просто, пуф! И меня это, по сути, бесит всю четверть. Мне дают фол за фолом. Просто невозможно сдвинуть с места такого большого человека, а он ещё очень зол и уничтожает тебя в «краске», — приводит слова Фрая издание Fadeaway World.

Ченнинг был выбран на драфте НБА 2005 года под общим восьмым номером клубом «Нью-Йорк Никс».

В феврале 2016 года в результате трёхсторонней сделки Фрай был обменян в «Кливленд Кавальерс». По результатам сезона завоевал свой первый и единственный титул чемпиона.