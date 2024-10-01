Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Барак Обама отреагировал на смерть легендарного баскетболиста Дикембе Мутомбо

Барак Обама отреагировал на смерть легендарного баскетболиста Дикембе Мутомбо
Комментарии

Бывший президент США Барак Обама отреагировал на смерть легендарного конголезского баскетболиста Дикембе Мутомбо.

«Дикембе Мутомбо был невероятным баскетболистом — одним из лучших всех времен. Он также вдохновил поколение молодых людей по всей Африке, и его работа в качестве первого мирового посла НБА изменила то, как спортсмены думают о своём влиянии за пределами площадки. Мишель и я думаем о семье Дикембе и всех, кто знал и любил его», — написал Обама в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мутомбо выступал за команды «Денвер Наггетс», «Атланта Хоукс», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» (ныне «Бруклин Нетс»), «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс». Считается мастером блок-шотов и одним из лучших защитников.

Материалы по теме
Член Зала славы баскетбола Дикембе Мутомбо скончался в возрасте 58 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android