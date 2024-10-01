Барак Обама отреагировал на смерть легендарного баскетболиста Дикембе Мутомбо

Бывший президент США Барак Обама отреагировал на смерть легендарного конголезского баскетболиста Дикембе Мутомбо.

«Дикембе Мутомбо был невероятным баскетболистом — одним из лучших всех времен. Он также вдохновил поколение молодых людей по всей Африке, и его работа в качестве первого мирового посла НБА изменила то, как спортсмены думают о своём влиянии за пределами площадки. Мишель и я думаем о семье Дикембе и всех, кто знал и любил его», — написал Обама в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мутомбо выступал за команды «Денвер Наггетс», «Атланта Хоукс», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» (ныне «Бруклин Нетс»), «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс». Считается мастером блок-шотов и одним из лучших защитников.