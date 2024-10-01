«Играл точно так же, как я, и вышел в финал». Джеймс Харден выделил игрока НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился мнением о стиле игры команды в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это определённо потребует от меня больших усилий. Когда я был в «Хьюстоне», ходили разговоры о том, что так побеждать нельзя. Вы только что видели, как Лука Дончич в прошлом сезоне дошёл до финала, играя точно так же, как я», — сказал Харден на пресс-конференции.

Ранее портал Fadeway World представил десятку лидеров по набранным очкам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди действующих игроков.

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