Шакил О’Нил может появиться в Fortnite

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил может появиться в популярной компьютерной игре Fortnite. Об этом информирует Bleacher Report Gaming. По сведениям источника, прославленный спортсмен должен появиться 5 октября. Ожидается, что будет доступно два скина с баскетболистом.

О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. В североамериканской лиге Шакил завоевал четыре титула, получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США спортсмен стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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