Еврокубок ФИБА: расписание матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, состоятся матчи 2-го тура розыгрыша регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности будет проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Еврокубка 1 октября:
19:00 мск – «Лиеткабелис» – «Хапоэль» (Иерусалим)
19:00 мск – «Бахчешехир Колежи» – «Бешикташ»
20:00 мск – «Ратиофарм Ульм» – «Ховентуд»
20:45 мск – «Хапоэль» (Тель-Авив) – «Вулвз»
21:00 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Умана Рейер».
Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
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