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Еврокубок ФИБА: расписание матчей 1 октября

Еврокубок ФИБА: расписание матчей 1 октября
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Сегодня, 1 октября, состоятся матчи 2-го тура розыгрыша регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности будет проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Еврокубка 1 октября:

19:00 мск – «Лиеткабелис» – «Хапоэль» (Иерусалим)
19:00 мск – «Бахчешехир Колежи» – «Бешикташ»
20:00 мск – «Ратиофарм Ульм» – «Ховентуд»
20:45 мск – «Хапоэль» (Тель-Авив) – «Вулвз»
21:00 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Умана Рейер».

Еврокубок . Группа B. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Не начался
Ховентуд
Бадалона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Вулвз
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 21:00 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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