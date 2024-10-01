Еврокубок ФИБА: расписание матчей 1 октября

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Сегодня, 1 октября, состоятся матчи 2-го тура розыгрыша регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности будет проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Еврокубка 1 октября:

19:00 мск – «Лиеткабелис» – «Хапоэль» (Иерусалим)

19:00 мск – «Бахчешехир Колежи» – «Бешикташ»

20:00 мск – «Ратиофарм Ульм» – «Ховентуд»

20:45 мск – «Хапоэль» (Тель-Авив) – «Вулвз»

21:00 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Умана Рейер».

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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