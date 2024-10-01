Владимир Гомельский назвал любимых снайперов НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые ему нравятся больше всего.

«Кто из рекордсменов НБА всех времён по количеству реализованных трёхочковых бросков за карьеру вам нравится больше всех — Стефен Карри, Рэй Аллен или Реджи Миллер?» — поинтересовались у Гомельского.

«Карри и Аллен», — ответил специалист.

Недавно центровой клуба «Майами Хит» Бэм Адебайо ответил, какой момент он считает самым знаковым в карьере Стефена Карри. По словам Бэма, это жест «Спокойной ночи» во время дебюта на Олимпиаде.

Материалы по теме Бэм Адебайо ответил, какой момент он считает самым знаковым в карьере Стефена Карри

Главные спортивные новости дня: