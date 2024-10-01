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Названы действующие российские игроки, которые провели больше всего матчей друг с другом

Названы действующие российские игроки, которые провели больше всего матчей друг с другом
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Российские баскетболисты Никита Курбанов и Семён Антонов провели больше всего матчей друг с другом. Соответствующей статистикой поделился телеграм-канал «Два кольца». Оба спортсмена представляют ЦСКА.

Российские баскетболиста, которые провели больше всего матчей друг с другом:

381 матч — Никита Курбанов и Семён Антонов
353 матча — Никита Курбанов и Андрей Воронцевич
290 матчей — Евгений Бабурин и Дмитрий Хвостов
253 матча — Никита Курбанов и Иван Ухов
235 матчей — Дмитрий Хвостов и Семён Антонов
218 матчей — Иван Ухов и Семён Антонов
217 матчей — Андрей Воронцевич и Семён Антонов
197 матчей — Евгений Бабурин и Семён Антонов
159 матчей — Дмитрий Кулагин и Сергей Карасёв
153 матча — Антон Астапкович и Артём Комолов
150 матчей — Сергей Карасёв и Андрей Зубков.

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