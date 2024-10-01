«Ещё больше укрепило в мысли». Леброн ответил, что понял о своих возможностях в 39 лет

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил о выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже и высказался о предстоящем сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В настоящий момент Леброну 39 лет. В конце декабря ему исполнится 40.

«Было здорово играть в столь значимом турнире. То, что я вышел на площадку в моём возрасте и играл на том уровне, на котором играл, ещё больше укрепило меня в мысли: «Окей, у меня действительно много возможностей». Могу помочь команде одержать победу в финале. Что бы то ни было – будь то золото, или трофей Ларри О'Брайена, или что-то ещё, я точно могу добиться своего», — приводит слова Леброна BBC.

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