Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Д'Анджело Расселл ответил, чего не хватило «Лейкерс» в прошлом сезоне НБА

Д'Анджело Расселл ответил, чего не хватило «Лейкерс» в прошлом сезоне НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл вспомнил о прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который команда проводила под руководством Дарвина Хэма. «Озёрники» проиграли «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф (1-4), после чего Хэм был уволен. Его место занял Джей Джей Реддик.

«Думаю, в прошлом сезоне у нас не было той структуры в обороне, которая была нам нужна. И это немного огорчало меня, когда я пытался помочь команде. Но как я уже говорил ранее, Джей Джей пытается внедрить эту структуру», — сказал Расселл на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Ещё больше укрепило в мысли». Леброн ответил, что понял о своих возможностях в 39 лет

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android