Д'Анджело Расселл ответил, чего не хватило «Лейкерс» в прошлом сезоне НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл вспомнил о прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который команда проводила под руководством Дарвина Хэма. «Озёрники» проиграли «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф (1-4), после чего Хэм был уволен. Его место занял Джей Джей Реддик.

«Думаю, в прошлом сезоне у нас не было той структуры в обороне, которая была нам нужна. И это немного огорчало меня, когда я пытался помочь команде. Но как я уже говорил ранее, Джей Джей пытается внедрить эту структуру», — сказал Расселл на пресс-конференции.

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