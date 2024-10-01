Вембаньяма встретился с Крисом Полом. Их разница в росте — более 40 см

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» провела медиадень, в рамках которого участие в фотосессии приняли игроки коллектива – центровой Виктор Вембаньяма и разыгрывающий Крис Пол, присоединившийся к клубу этим летом. Примечательно, что разница в росте между игроками более 40 см. Рост Виктора, по данным пресс-службы НБА, составляет 224 см, в то время как у Пола он равняется 183 см.

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Фото: Скриншот

Ранее бывший игрок и главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации Байрон Скотт оценил перспективы Вембаньямы в ближайшие несколько лет. По его мнению, через три года Викор станет одним из лучших игроков в НБА.

Материалы по теме Экс-тренер НБА объяснил, в какое случае Вембаньяма станет лучшим игроком через три года

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: