Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс забавно отреагировал на вопрос про свой возраст.

В настоящий момент Джеймсу 39 лет. У баскетболиста поинтересовались, как он относится к тому, что опять будет самым возрастным игроком в НБА.

Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст:

Ранее Джеймс вспомнил о выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), а также высказался о предстоящем сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации. На Олимпиаде в Париже американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.