Бронни: каждый день противостоять Леброну Джеймсу на тренировках — это испытание

Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс прокомментировал совместные тренировки со своим отцом, звёздным лёгким форвардом Леброном Джеймсом в стане лос-анджелесского клуба.

«Я давал интервью на радио, а мой отец в это время фотографировал. Я думал: «Что вообще происходит?» Я пытался осознать происходящее и был невероятно благодарен за такую возможность. Это просто невероятное чувство — тренироваться вместе с отцом и соревноваться на высоком уровне.

Но с другой стороны, каждый день противостоять Леброну Джеймсу на тренировках — это серьёзное испытание», — приводит слова Бронни Washington Post.