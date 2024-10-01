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Тренер «Бостона» отреагировал на мощное усиление со стороны конкурента по Востоку в НБА

Тренер «Бостона» отреагировал на мощное усиление со стороны конкурента по Востоку в НБА
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Главный тренер действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джо Маззулла прокомментировал недавний громкий обмен, по итогам которого центровой Карл-Энтони Таунс покинет «Миннесоту Тимбервулвз» и станет игроком «Нью-Йорк Никс».

«Все команды стараются усилить свои составы перед финальной частью сезона. Нам же важно сконцентрироваться на собственных задачах», — заявил Маззулла во время пресс-конференции.

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