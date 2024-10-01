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«Он — мой брат». Эдвардс сдержанно отреагировал на обмен Карла-Энтони Таунса

«Он — мой брат». Эдвардс сдержанно отреагировал на обмен Карла-Энтони Таунса
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал недавний обмен, по итогам которого его звёздный одноклубник, центровой Карл-Энтони Таунс отправится в «Нью-Йорк Никс».

«Я думаю, все знают, что КАТ [Карл-Энтони Таунс] — мой брат. Поэтому это, безусловно, причиняет боль. Но это бизнес, и мне просто нужно это принять. Они [новые игроки] ещё не прибыли, так что я готов познакомиться с ними.

Мы разберёмся как можно скорее, потому что наша цель — вернуться на прежний уровень и достичь новых высот», — приводит слова Эдвардса аккаунт ANTMuse в социальной сети.

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