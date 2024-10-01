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Грег Попович: много лет я испытывал неприязнь к Крису Полу

Грег Попович: много лет я испытывал неприязнь к Крису Полу
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал переход опытного разыгрывающего Криса Пола в состав техасского клуба.

«Он станет отличным наставником для наших молодых игроков, чего у них до сих пор не было. Я даже не могу передать, насколько это важно. Много лет я испытывал неприязнь к Крису, потому что играть против него было невероятно сложно. Он очень умный игрок, его интеллект выделяется среди остальных.

Он всегда на шаг впереди тренеров. Ты можешь не любить играть против него, но уважаешь его безмерно», — цитирует Поповича североамериканский журналист и обозреватель FanSided Джош Паредес в социальной сети.

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