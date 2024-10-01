Сын Джордана опубликовал фотографию, как его отец разговаривает с Дикембе Мутомбо

Сын члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана Маркус Джордан в социальной сети опубликовал фотографию с его отцом и легендарным центровым Дикембе Мутомбо.

Майкл Джордан и Дикембе Мутомбо Фото: Из личного архива Маркуса Джордана

Напомним, вчера, 30 сентября, стало известно о смерти Мутомбо. Дикембе было 58 лет. Отмечается, что восьмикратный участник Матча всех звёзд вёл продолжительную борьбу с раком головного мозга.

Примечательно, что на фотографии Майкл Джордан беседует с Дикембе в рамках звёздного уикенда североамериканской лиги. Снимок датируется от 1997 года. И Джордан, и Мутомбо представляли команду Восточной конференции.