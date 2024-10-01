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Бывший главный тренер «Химок» Куртинайтис возглавил сборную Литвы

Бывший главный тренер «Химок» Куртинайтис возглавил сборную Литвы
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64-летний специалист Римас Куртинайтис стал главным тренером сборной Литвы. Об этом информирует пресс-служба национальной команды. На посту главного тренера литовской сборной Куртинайтис сменил Казиса Максвитиса.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех за доверие. Ставлю перед собой самые высокие цели», — сказал Римас.

«Римас — отличный специалист, который на протяжении многих сезонов успешно руководил коллективами на клубном уровне. Тренер с харизмой, способный внести позитивные изменения в сборную», — ранее поделился мнением о кандидатуре Куртинайтиса Римантас Григас.

В настоящий момент Римас тренирует азербайджанский «Сабах». Ранее он работал в «Химках».

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