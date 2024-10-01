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Майкл Джордан отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо

Майкл Джордан отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо
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Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан отреагировал на смерть легендарного центрового Дикембе Мутомбо после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

«Мне очень грустно слышать о кончине Дикембе. Он был настоящей защитной силой на баскетбольной площадке, изменившей саму игру.

Но что ещё важнее, Дикембе действительно изменил мир и улучшил множество жизней благодаря своей гуманитарной деятельности в Африке. Особенно буду скучать по его громкому смеху. Мои соболезнования его жене Роуз, детям и всей семье», — приводит слова Джордана Associated Press.

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