Адам Сильвер: я один из многих, чью жизнь тронуло огромное сердце Дикембе

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сделал заявление по поводу смерти легендарного центрового Дикембе Мутомбо после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

«Мне выпала честь путешествовать по миру с Дикембе и видеть, как его щедрость и сострадание вдохновляли людей. На протяжении многих лет он всегда был доступен на мероприятиях НБА — с его заразительной улыбкой, глубоким голосом и знаменитым жестом махания пальцем, который полюбился поклонникам баскетбола всех поколений.

Неукротимый дух Дикембе продолжает жить в тех, кому он помогал и кого вдохновлял на протяжении своей выдающейся жизни. Я один из многих, чью жизнь тронуло огромное сердце Дикембе, и я буду очень по нему скучать», — приводит слова Сильвера Associated Press.