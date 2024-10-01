Экс-тренер НБА: наследие Мутомбо выходит далеко за пределы баскетбольной площадки

Бывший главный тренер «Денвер Наггетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэн Иссел прокомментировал смерть легендарного центрового Дикембе Мутомбо после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Отметим, что Мутомбо на протяжении пяти сезонов выступал за «Денвер».

«Как баскетболист Дикембе, возможно, был одним из лучших защитников в истории НБА. Я не видел [Билла] Расселла в игре, но он должен был быть невероятно хорош, чтобы сравниться с Дикембе.

Когда ваш лучший игрок — это тот, кто усерднее всех работает и всегда следует правилам, как это делал Дикембе, вы как тренер действительно везучий. Однако его наследие выходит далеко за пределы баскетбольной площадки благодаря его огромному вкладу вне игры», — цитирует Иссела Associated Press.