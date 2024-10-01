Карри объяснил, почему на ОИ-2024 бросил трёхочковый, игнорируя открытых Леброна и Дюранта

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, почему во время финала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Франции принял решение исполнить сложный трёхочковый бросок в концовке встречи.

«Я оказался в сложной ситуации и отдал мяч Кевину. Брон был открыт на фланге, но Кевин вернул мяч мне. В этот момент срабатывает мышечная память. Я уже начал движение и выполняю свой манёвр. Я вижу двух защитников, но уже вошёл в ритм. Когда я готовлюсь к броску, чувствую уверенность, что попаду в цель.

Видео можно посмотреть на канале Olympics в YouTube. Права на видео принадлежат МОК.

Оба защитника подняли руки и смотрят в разные стороны. Они не ожидали, что я буду бросать, и, вероятно, были готовы к пасу на противоположную сторону», — рассказал Карри во время пресс-конференции в рамках медиадня «Голден Стэйт».