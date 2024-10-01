Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри объяснил, почему на ОИ-2024 бросил трёхочковый, игнорируя открытых Леброна и Дюранта

Карри объяснил, почему на ОИ-2024 бросил трёхочковый, игнорируя открытых Леброна и Дюранта
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, почему во время финала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Франции принял решение исполнить сложный трёхочковый бросок в концовке встречи.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Я оказался в сложной ситуации и отдал мяч Кевину. Брон был открыт на фланге, но Кевин вернул мяч мне. В этот момент срабатывает мышечная память. Я уже начал движение и выполняю свой манёвр. Я вижу двух защитников, но уже вошёл в ритм. Когда я готовлюсь к броску, чувствую уверенность, что попаду в цель.

Видео можно посмотреть на канале Olympics в YouTube. Права на видео принадлежат МОК.

Оба защитника подняли руки и смотрят в разные стороны. Они не ожидали, что я буду бросать, и, вероятно, были готовы к пасу на противоположную сторону», — рассказал Карри во время пресс-конференции в рамках медиадня «Голден Стэйт».

Сейчас читают:
В следующем сезоне Карри может стать автором рекорда, который (вероятно) не побьют никогда
В следующем сезоне Карри может стать автором рекорда, который (вероятно) не побьют никогда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android