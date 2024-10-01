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Баскетболист «Лейкерс» извинился перед болельщиками команды за недостаток профессионализма

Баскетболист «Лейкерс» извинился перед болельщиками команды за недостаток профессионализма
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Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл обратился к болельщикам лос-анджелесского клуба. В частности, Расселл вспомнил случай, когда во время серии минувшего плей-офф с «Денвер Наггетс» был замечен с телефоном.

«Я просто стараюсь быть искренним. Хочу извиниться перед всеми фанатами за то, что не всегда брал на себя ответственность в течение года. Я не всегда был таким профессионалом, каким хотел бы быть. Если я отвлекал внимание или создавал проблемы, прошу прощения за это.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Прошлое остаётся в прошлом. В будущем я с нетерпением жду возможности быть здесь, побеждать и быть частью всего нового. Здесь всё кажется новым, и я очень рад этому», — заявил Расселл во время пресс-конференции в рамках медиадня «Лейкерс».

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