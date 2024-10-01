Андрей Кириленко раскрыл ближайшие планы сборной России по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился подробностями ближайших планов сборной России. По словам Кириленко, главный тренер национальной команды Зоран Лукич планирует посетить Европу и США, чтобы вживую посмотреть на российских баскетболистов, выступающих за рубежом.

«Скорее всего, того окна, которое рассчитано для национальных команд, его не будет в этот раз. Опять же, если не будет прям каких-то достойных вариантов, чтобы у сборной была практика хорошая.

Пока не планируется игр в это окно, и я думаю, что оно будет больше посвящено просмотру ребят — Зоран Лукич хотел поехать и в Европу, и в Америку, посмотреть тех ребят, которые у нас играют за границей», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: