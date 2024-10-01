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Андрей Кириленко раскрыл ближайшие планы сборной России по баскетболу

Андрей Кириленко раскрыл ближайшие планы сборной России по баскетболу
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился подробностями ближайших планов сборной России. По словам Кириленко, главный тренер национальной команды Зоран Лукич планирует посетить Европу и США, чтобы вживую посмотреть на российских баскетболистов, выступающих за рубежом.

«Скорее всего, того окна, которое рассчитано для национальных команд, его не будет в этот раз. Опять же, если не будет прям каких-то достойных вариантов, чтобы у сборной была практика хорошая.

Пока не планируется игр в это окно, и я думаю, что оно будет больше посвящено просмотру ребят — Зоран Лукич хотел поехать и в Европу, и в Америку, посмотреть тех ребят, которые у нас играют за границей», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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