Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард — об уходе Джорджа: не считаю его своим спасителем

Кавай Леонард — об уходе Джорджа: не считаю его своим спасителем
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал уход своего бывшего партнёра по команде лёгкого форварда Пола Джорджа в «Филадельфию Сиксерс».

«Он, безусловно, облегчил жизнь игрокам на площадке, но с точки зрения моего ментального настроя перед игрой я не думаю, что это станет для меня сложнее. Не считаю его своим спасителем.

Я беру на себя ответственность за свою роль и проблемы, с которыми сталкиваюсь в каждой игре, и стремлюсь доминировать на площадке», — рассказал Леонард во время пресс-конференции в рамках медиадня «Клипперс».

Сейчас читают:
У Леброна почти нет шансов. Почему «Лейкерс» будут страдать в грядущем сезоне НБА
У Леброна почти нет шансов. Почему «Лейкерс» будут страдать в грядущем сезоне НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android