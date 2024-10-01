Кавай Леонард — об уходе Джорджа: не считаю его своим спасителем

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал уход своего бывшего партнёра по команде лёгкого форварда Пола Джорджа в «Филадельфию Сиксерс».

«Он, безусловно, облегчил жизнь игрокам на площадке, но с точки зрения моего ментального настроя перед игрой я не думаю, что это станет для меня сложнее. Не считаю его своим спасителем.

Я беру на себя ответственность за свою роль и проблемы, с которыми сталкиваюсь в каждой игре, и стремлюсь доминировать на площадке», — рассказал Леонард во время пресс-конференции в рамках медиадня «Клипперс».