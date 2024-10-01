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Джордан и команда NASCAR 23XI Racing пожертвовали $ 1 млн пострадавшим от урагана «Хелен»

Джордан и команда NASCAR 23XI Racing пожертвовали $ 1 млн пострадавшим от урагана «Хелен»
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан вместе с командой NASCAR 23XI Racing, совладельцем которой он является, пожертвовал $ 1 млн пострадавшим от последствий урагана «Хелен». Ураган ударил по юго-востоку США и вызвал масштабные разрушения. Из жизни ушло более 100 человек, большинство из которых проживали в Северной и Южной Каролине.

«После разрушений, вызванных ураганом «Хелен», Майкл Джордан и 23XI Racing жертвуют $ 1 млн в качестве помощи Северной Каролине – нашему дому. Мы вносим по $ 500 000 каждый в Фонд помощи при стихийных бедствиях штата Северная Каролина и в фонд Second Harvest Metrolina. Майкл и 23XI стремятся помочь Северной Каролине преодолеть тяжёлые последствия и побудить других присоединиться к восстановлению наших сообществ», — говорится в сообщении 23XI Racing.

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