Джордан и команда NASCAR 23XI Racing пожертвовали $ 1 млн пострадавшим от урагана «Хелен»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан вместе с командой NASCAR 23XI Racing, совладельцем которой он является, пожертвовал $ 1 млн пострадавшим от последствий урагана «Хелен». Ураган ударил по юго-востоку США и вызвал масштабные разрушения. Из жизни ушло более 100 человек, большинство из которых проживали в Северной и Южной Каролине.

«После разрушений, вызванных ураганом «Хелен», Майкл Джордан и 23XI Racing жертвуют $ 1 млн в качестве помощи Северной Каролине – нашему дому. Мы вносим по $ 500 000 каждый в Фонд помощи при стихийных бедствиях штата Северная Каролина и в фонд Second Harvest Metrolina. Майкл и 23XI стремятся помочь Северной Каролине преодолеть тяжёлые последствия и побудить других присоединиться к восстановлению наших сообществ», — говорится в сообщении 23XI Racing.

Майкл Джордан встретился с российским олигархом на матче ЛЧ: