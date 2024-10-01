Гомельский высказался о члене Зала славы баскетбола Мутомбо, скончавшемся в 58 лет

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о члене Зала славы баскетбола, восьмикратном участнике Матча всех звёзд НБА Дикембе Мутомбо. Прославленный игрок скончался вчера, 30 сентября. Ему было 58 лет.

«К сожалению, не удалось пообщаться с Дикембе Мутомбо. Карьера центрового, обладавшего ярким талантом игры в обороне и такой неординарной внешностью, сложилась очень удачно. Он провёл в НБА замечательные сезоны и остался в памяти любителей баскетбола своим жестом – «не в моём доме».

Он был центровым защитного плана. Ему мы обязаны появлением термина – rim-protector. Мутомбо внёс новую индивидуальную технику в такой яркий элемент баскетбола, как блок-шот», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: