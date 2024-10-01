Mundo Deportivo: Ратэн-Мэйс не оправдывает ожиданий «Реала» и может покинуть клуб

Бывший игрок «Енисея» атакующий защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс не оправдывает ожиданий мадридского «Реала», в который он перешёл летом этого года. Об этом информирует Mundo Deportivo.

«В последние недели у «Реала» возникла новая проблема. Ратэн-Мэйс, приехавший с аурой лучшего бомбардира России в прошлом сезоне, пока что показывает очень мало в сыгранных матчах. Кроме того, у канадца были некоторые разногласия на тренировках с лидерами команды, и клуб очень серьёзно относится к этому. Проблема в том, что у него подписан двухлетний контракт, до июня 2026 года. Уход Ратэн-Мэйса позволит «Реалу» найти игрока на позицию четвёртого номера не из Евросоюза», — говорится в тексте издания.

По сведениям источника, «Реал» не исключает отказа от игрока.

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