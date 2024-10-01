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Объявлен бюджет «Жальгириса» на сезон-2024/2025 Евролиги

Объявлен бюджет «Жальгириса» на сезон-2024/2025 Евролиги
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Паулюс Янкунас, являющийся президентом литовского клуба «Жальгирис», рассказал на пресс-конференции о бюджете коллектива на сезон-2024/2025 Евролиги.

По словам Паулюса, в планах клуба заработать около € 16,4 млн, из которых примерно € 7,5 млн будут получены от продажи билетов. Расходы, в свою очередь, прогнозируются на уровне € 17,7 млн, из которых € 11,7 млн пойдут на выплату зарплат игрокам и персоналу.

Также Паулюс отметил, что доходы франшизы выросли до € 15 млн, хотя руководство ожидало прибыль в € 13 млн. Это связано с более высокой продажей билетов на матчи клуба.

В минувшем сезоне матчи «Жальгириса» посетили 362 тыс. человек.

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