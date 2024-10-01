В Омске открылся Центр уличного баскетбола по программе ПСБ

В Омске состоялось открытие Центра уличного баскетбола. Объект международного класса построен Промсвязьбанком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ). Проект реализован в рамках программы «ПСБ – Детям».

В церемонии открытия приняли участие представители банка, губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, президент РФБ Андрей Кириленко и многие другие известные личности. Чемпион Европы — 2007 Алексей Саврасенко провёл мастер-класс для юных баскетболистов. Также на площадке состоялся турнир по баскетболу 3х3 в пяти различных возрастных категориях.

«Омск стал третьим городом в Сибирском федеральном округе, где ПСБ в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» открывает подобный центр. Сегодня уличный баскетбол набирает популярность у подрастающего поколения. Это один из самых зрелищных и доступных видов спорта, с которого начинался путь многих звёзд баскетбола, среди которых есть и уроженцы Омска – заслуженный тренер России Виктор Промин и легендарный советский баскетболист Иван Дворный. Уверен, что наш Центр уличного баскетбола станет значимым звеном спортивной инфраструктуры Омска, местом притяжения горожан, а, главное, выступит трамплином для профессиональной карьеры ребят и, будем верить, их первым шагом к олимпийским победам», – отметил получивший знак отличия «За служение Омской области» I степени председатель ПСБ Пётр Фрадков.

«Баскетбол всегда был самым доступным видом спорта, и сегодня его популярность выходит за пределы спортивных залов. Дисциплина 3х3 вовлекает в баскетбол всё больше людей, а тренировки становится возможным проводить как на паркете, так и на уличных площадках. Омск — спортивный город, в котором необходимо развивать в том числе уличную инфраструктуру. Вместе с ПСБ мы строим современные площадки, на которых можно не только играть в лучшую игру с мячом, но ещё и заниматься гимнастикой и просто болеть за спортсменов. Статистика показала, что каждый центр уличного баскетбола посещает не менее 250 тыс. людей в год. Думаю, Омск побьёт этот рекорд и подарит нам новых юных баскетболистов, за которыми — спортивное будущее нашей страны», – заявил Андрей Кириленко.

Важно отметить, что новый спортивный центр полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола. В нём можно проводить как региональные, так и международные турниры. Площадь более 2700 кв. м вмещает баскетбольную площадку в формате 5х5 и пять стритбольных кортов. Для удобства болельщиков выделены мобильные трибуны. Доступ в новый центр открыт для всех желающих.

Также ПСБ дал старт строительству жилого комплекса из двух 16-этажных домов для сотрудников ОПК. В рамках проекта реализуется жилое пространство площадью около 18 тыс. квадратных метров с паркингом и полной придомовой инфраструктурой.

«Через два года на этом месте появится жилой комплекс «Машиностроителей», в котором отметят новоселье семьи сотрудников Омского завода транспортного машиностроения. Сегодняшнее событие – это результат совместной работы Промсвязьбанка, Правительства Омской области и завода. Признателен банку за участие в этой работе», — отметил губернатор области Виталий Хоценко.