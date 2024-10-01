Энтони Дэвис: до сих пор не могу поверить в то, что Леброн будет играть с Бронни

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что до сих пор не верит в то, что Леброн Джеймс будет играть в одной команде со своим сыном Бронни.

«Для меня это по-прежнему нереально, что Бронни [будет выступать] в одной команде со своим отцом. И я могу стать частью этой истории — наблюдать за каждой их тренировкой, каждой игрой, каждым моментом, который у них будет, по крайней мере, в течение этого года. Не могу дождаться, когда они выйдут на площадку вместе и официально войдут в историю. Смотреть на всю их историю до сих пор было интересно», — приводит слова Дэвиса портал Basket News.