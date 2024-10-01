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Яннис Адетокунбо ответил, какие два события он считает лучшими в своей карьере

Яннис Адетокунбо ответил, какие два события он считает лучшими в своей карьере
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо ответил, какие два события он считает лучшими в своей карьере.

«Олимпиада в Париже была одним из лучших опытов, которые я получил как баскетболист. Думаю, что наряду с играми таким же событием является и завоевание чемпионства НБА в 2021 году. Это было потрясающим — находиться в Париже и нести флаг своей страны на церемонии открытия. В тот момент времени Париж был самым разнообразным местом на планете. Надеюсь, что мне удастся принять участие в следующих Олимпийских играх. Это был поистине незабываемый опыт, независимо от того, выиграли мы или проиграли», — приводит слова Янниса портал Eurohoops.

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