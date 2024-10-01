Виктор Вембаньяма — об ожиданиях фанатов: не несу ответственности ни перед кем из вас

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился своим мнением об ожиданиях фанатов от его второго года выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не несу ответственности ни перед кем из вас, откровенно говоря», — приводит слова Виктора аккаунт Legion Hoops в X (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне НБА французский игрок принял участие в 71 игре. В среднем за встречу Виктор набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 3,6 блок-шота.

Ранее появилось фото встречи Виктора Вембаньямы и Криса Пола, разница в росте между которыми составляет более 40 см.