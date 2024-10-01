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Эмбиид — о смерти Дикембе Мутомбо: это печальная новость, особенно для нас, африканцев

Эмбиид — о смерти Дикембе Мутомбо: это печальная новость, особенно для нас, африканцев
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» камерунец Джоэл Эмбиид прокомментировал смерть легендарного конголезского игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дикембе Мутомбо.

«Выражаю соболезнования его семье. Это печальная новость, особенно для нас, африканцев, и для всего мира. Помимо достижений на площадке, он, как мне кажется, вне её был ещё лучше. Дикембе один из тех парней, на которых я равнялся, поскольку оказал влияние не только на площадке и сделал много замечательных дел для многих. Дикембе был примером для подражания. Эта новость печальна», — приводит слова Эмбиида портал Eurohoops.

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