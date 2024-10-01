Эмбиид — о смерти Дикембе Мутомбо: это печальная новость, особенно для нас, африканцев
Центровой «Филадельфии Сиксерс» камерунец Джоэл Эмбиид прокомментировал смерть легендарного конголезского игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дикембе Мутомбо.
«Выражаю соболезнования его семье. Это печальная новость, особенно для нас, африканцев, и для всего мира. Помимо достижений на площадке, он, как мне кажется, вне её был ещё лучше. Дикембе один из тех парней, на которых я равнялся, поскольку оказал влияние не только на площадке и сделал много замечательных дел для многих. Дикембе был примером для подражания. Эта новость печальна», — приводит слова Эмбиида портал Eurohoops.
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