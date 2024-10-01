Энтони Эдвардс: однажды я стану MVP лиги. У меня есть навыки и решимость для этого

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс считает, что у него всё для того, чтобы стать MVP лиги в будущем.

«Чувствую ли я, что могу однажды стать MVP лиги? Да, безусловно, у меня есть навыки и решимость, чтобы стать MVP лиги. Это моя цель, и я намерен её достичь. На данный момент мне больше не к чему стремиться. Меня окружает отличная команда. И нет никаких оправданий тому, что я не выигрываю матчи. Мой тренерский штаб и организация находится на высшем уровне, так что всё зависит только от меня. Я полностью предан своему делу и не сомневаюсь в своих способностях», — приводит слова Энтони портал Clutch Points.