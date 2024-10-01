Джоэл Эмбиид обвинил в антиамериканизме судей, работавших на Олимпиаде в Париже

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид выступил с обвинением в адрес судей, работавших на Олимпийских играх в Париже, в антиамериканизме.

«На Олимпиаде я столкнулся с трудностями. У меня было чувство, что судьи, которые тогда работали, были настроены против нас, американцев», — приводит слова Джоэла портал Clutch Points.

Напомним, камерунский центровой принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды США. Американская сборная не проиграла ни в одном матче за время выступления на Олимпиаде. В финале представители США победили национальную команду Франции со счётом 98:87 и завоевали золотые медали.