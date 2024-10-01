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Названы самые высокие и низкие игроки предстоящего сезона Единой лиги

Названы самые высокие и низкие игроки предстоящего сезона Единой лиги
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Названы самые высокие и самые низкие игроки, которые примут участие в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Самые высокие игроки Единой лиги в сезоне-2024/2025:

1. Андрей Десятников (ЦСКА) — 220 см.
2. Евгений Минченко (МБА-МАИ) — 215 см.
3. Марат Цыбиков («Автодор») — 215 см.
4. Артём Клименко («Автодор») — 214 см.

Самые низкие игроки Единой лиги в сезоне-2024/2025:

1. Каспер Уэйр (ЦСКА) — 178 см.
2. Ксавьер Мун («Зенит») — 183 см.
3. Тони Тэйлор (УНИКС) — 183 см.
4. Григорий Тучков («Парма») — 183 см.
5. Стэнли Уиттакер («Уралмаш») — 183 см.
6. Владислав Близнюк («Енисей») — 183 см.

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