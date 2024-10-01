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Ябуселе заявил, что он перешёл в НБА из-за данка, который сделал через Леброна на ОИ-2024

Ябуселе заявил, что он перешёл в НБА из-за данка, который сделал через Леброна на ОИ-2024
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Тяжёлый форвард «Филадельфии Сиксерс» француз Гершон Ябуселе считает, что главным фактором его перехода в НБА является его данк с сопротивлением Леброна Джеймса, сделанный в финальной игре на Олимпиаде в Париже.

«Я весьма скромный человек. Это был невероятный поступок. В моменте у меня было две мысли — либо делаю данк, либо он меня блокирует. Выбора, по сути, не было. Тогда я не думал. И когда произошёл контакт, то я всё равно его сделал, это дало нам мотивацию. Знаю, что о моих действиях спорили, но мне по-прежнему хочется повесить плакат с этим моментом у себя дома.

Думаю, что эта игра подтолкнула меня вернуться в НБА. Я в этом убеждён! Независимо от всего моего выступления на турнире или в финале данк добивал что-то, что открыло людям глаза. Благодаря ему они увидели то, какую работу мне удалось проделать в течение последних пяти лет.

Все говорят со мной об этой игре. Люди узнают меня благодаря ей. Я был в Филадельфии, гулял и слышал, как люди говорили: «Это он забросил мяч через Леброна. Это было безумие», — приводит слова Гершона портал Basket News.

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