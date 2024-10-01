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Результаты игр 2-го тура Еврокубка 1 октября

Результаты игр 2-го тура Еврокубка 1 октября
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1 октября состоялся игровой день 2-го тура Еврокубка. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

«Лиеткабелис» — «Хапоэль» (Иерусалим) — 74:94;
«Бахчешехир Колежи» — «Бешикташ» — 87:66;
«Ратиофарм Ульм» — «Ховентуд» — 87:83:
«Хапоэль» (Тель-Авив) — «Вулвз» — 89:84;
«Цедевита-Олимпия» — «Умана Рейер» — 87:82.

Еврокубок . Группа B. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
74 : 94
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 66
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
87 : 83
Ховентуд
Бадалона, Испания
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
89 : 84
Вулвз
Вильнюс, Литва
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 21:00 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
87 : 82
Умана Рейер
Венеция, Италия

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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