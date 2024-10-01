Результаты игр 2-го тура Еврокубка 1 октября

1 октября состоялся игровой день 2-го тура Еврокубка. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

«Лиеткабелис» — «Хапоэль» (Иерусалим) — 74:94;

«Бахчешехир Колежи» — «Бешикташ» — 87:66;

«Ратиофарм Ульм» — «Ховентуд» — 87:83:

«Хапоэль» (Тель-Авив) — «Вулвз» — 89:84;

«Цедевита-Олимпия» — «Умана Рейер» — 87:82.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.