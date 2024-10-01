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Кайри Ирвинг: теперь наши мечты станут реальностью — благодаря присутствию Клэя в составе

Кайри Ирвинг: теперь наши мечты станут реальностью — благодаря присутствию Клэя в составе
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг считает, что его команда будет успешна в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) благодаря переходу в клуб атакующего защитника Клэя Томпсона.

«Мы стали более сильной командой благодаря нашему лидерству и опыту, особенно на этапе плей-офф. Я верю, что наши мечты могут исполниться благодаря присутствию Клэя Томпсона в нашем составе», — приводит слова Кайри Ирвинга портал The Sports Rush.

В минувшем сезоне НБА Клэй в среднем за игру набирал 17,6 очка, делал 3,3 подбора и отдавал 2,3 передачи.

Ранее Лука Дончич рассказал о своих ожиданиях от совместной игры с Клэем Томпсоном.

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