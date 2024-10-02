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Виктор Вембаньяма объяснил, в каком случае он примет участие в Матче всех звёзд

Виктор Вембаньяма объяснил, в каком случае он примет участие в Матче всех звёзд
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма объяснил, в каком случае он примет участие в Матче всех звёзд в предстоящем сезоне НБА.

«Конечно, мне хотелось бы принять участие в Матче всех звёзд, но это произойдёт только в том случае, если я помогу своим товарищам по команде стать лучше. Если мне удастся сделать это, то не сильно отстану в борьбе за индивидуальные награды», — приводит слова Виктора портал Eurohoops.

В минувшем сезоне НБА Виктор в среднем за матч набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора и отдавал 3,9 передачи.

Ранее Вембаньяма поделился своим мнением об ожиданиях фанатов от его второго года выступления в НБА.

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