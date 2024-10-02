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Грег Оден: когда я завершил карьеру, Мозгов получил $ 50 млн. Хотелось всех убить

Грег Оден: когда я завершил карьеру, Мозгов получил $ 50 млн. Хотелось всех убить
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый пик драфта 2007 года, Грег Оден поделился мнением о зарплатах в лиге в своё время.

Оден завершил карьеру в НБА в 2014 году, после чего один сезон отыграл в Китае. В тот момент в НБА произошёл существенный рост потолка зарплат (более чем на 30%).

«В тот год, когда я завершил карьеру, Тимофей Мозгов получил $ 50 млн. И мне хотелось убить всех в этом чёртовом мире.

До сих пор непросто это вспоминать. Чувствую себя немного опустошённым. Я мог получить ещё 20 миллионов», – сказал Оден в эфире The OGs Show.

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