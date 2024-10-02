Единая лига: расписание матчей 2 октября

Сегодня, 2 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Единой лиги 2 октября:

15:30 мск — «Енисей» — УНИКС

18:00 мск — «Автодор» — «Локомотив-Кубань»

18:00 мск — «Астана» — ЦСКА

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш»

20:00 мск — МБА-МАИ — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 18:00 МСК Астана Астана Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 20:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финале соревнований армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.

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