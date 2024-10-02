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Единая лига: расписание матчей 2 октября

Единая лига: расписание матчей 2 октября
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Сегодня, 2 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Единой лиги 2 октября:

15:30 мск — «Енисей» — УНИКС
18:00 мск — «Автодор» — «Локомотив-Кубань»
18:00 мск — «Астана» — ЦСКА
19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш»
20:00 мск — МБА-МАИ — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финале соревнований армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.

Следить за матчами:
В Единой лиге — мощный игровой день! Как минимум три топ-команды порадуют нас. LIVE
Live
В Единой лиге — мощный игровой день! Как минимум три топ-команды порадуют нас. LIVE

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