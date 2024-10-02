Еврокубок ФИБА: расписание матчей 2 октября
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Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 2-го тура розыгрыша регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Еврокубка 2 октября:
20:00 мск — «Арис» — «Тюрк Телеком»
20:00 мск — «Будучность» — «Гран Канария»
20:30 мск — «Бурк» — У-БТ
21:00 мск — «Доломити Энергия» — «Трефл Сопот»
21:30 мск — «Валенсия» — «Гамбург Тауэрс».
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Не начался
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
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