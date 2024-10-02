Еврокубок ФИБА: расписание матчей 2 октября

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Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 2-го тура розыгрыша регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Еврокубка 2 октября:

20:00 мск — «Арис» — «Тюрк Телеком»

20:00 мск — «Будучность» — «Гран Канария»

20:30 мск — «Бурк» — У-БТ

21:00 мск — «Доломити Энергия» — «Трефл Сопот»

21:30 мск — «Валенсия» — «Гамбург Тауэрс».

Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Главные новости дня: